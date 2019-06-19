جامعة سلوق تُحيي قصة طائرة الــ “ليدي بي قود ” وجانبا من تاريخ ليبيا

سلوق 19 يونيو 2019 ( وال ) – نظمت جامعة سلوق ندوة للتعريف بالطائرة الأمريكية “ليدي بي قود” التي سقطت في صحراء ليبيا عام 1943.

وتمثل الطائرة جزءا من تاريخ ليبيا في فترة الحرب العالمية الثانية, حيث انطلقت الطائرة ” Lady be good” من قاعدة Soluch “قاعدة بنينا بنغازي حاليا” التابعة لسرب قاذفات القنابل رقم 376 الأمريكي، من طراز B-24 محملة بالقنابل وبطاقمها المؤلف من تسعة أفراد في أول مهمة لها و لطاقمها بعد وصولهم لليبيا والمهمة كانت قصف أهداف مهمة في مدينة نابولي الإيطالية.

وحسب المكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة فإن الندوة كانت بحضور العقيد “موسى المريمي” و مدير أمن توكرة العميد “رافع علي” و مدير أمن منفذ مطار بنينا الدولي العميد “جلال هويدي” و مدير أمن سلوق – قمينس العقيد “سعد العكوكي” و عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب “طارق الجروشي” و العديد من الشخصيات العامة و المهتمين بتاريخ ليبيا .

وعرضت الندوة فيلماً يحكي قصة الطائرة، وصورا توضح حالتها الحالية، فيما أبدى الحاضرون اهتماما بالطائرة.

يُشار إلى أن حطام الطائرة موجود الآن داخل مبنى مقر السياحة في طبرق.(وال – سلوق ) رس/أ د

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