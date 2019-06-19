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افتتاح مركز الشرطة النسائية صرمان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح بمديرية الأمن صرمان، الأربعاء، مركز الشرطة النسائية صرمان الذي يتبع وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية داخل مقر مديرية الأمن بمدينة صرمان بحضور مديري مديرات الأمن بصرمان والزاوية وصبراتة والعجيلات والجميل، ورئيس نيابة صرمان ووكيل ديوان بلدية صرمان، إضافة إلى عدد من الضباط وضباط الصف بالمديرية والحكماء والأعيان.

يذكر أن مركز الشرطة النسائية يهدف إلى خدمة النساء بالمدينة من الناحية الأمنية وفتح محاضر التحقيق الخاصة بالنساء، والتحقيق معهن ومساعدتهن في تحصيل حقوقهن عن طريق القانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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