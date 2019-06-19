الخطابية يعدل عن استقالته من بلدية طبرق

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج الخطابية، مساء الأربعاء، في ميدان الملك إدريس بالمدينة، عدوله عن الاستقاله نزولا عند رغبة الأهالي.

وكان الخطابية أعلن الثلاثاء استقالته من منصبه رفقة أعضاء من المجلس، أثناء حضوره حفل تأبين “فرج الدبوسي” الشهير بالبهلول، لدواع صحية، حسب تعبيره.

بدورها نشرت بلدية طبرق بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”، رفض وكيل ديوان البلدية ومدراء الإدارات وكل الموظفين استقالة رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وشهدت طبرق خلال فترة تولي الخطابية لعمادة المجلس البلدي قرارات جريئة لإزالة المخالفات والعشوائيات بالمدينة ما أثار حفيظة بعض المواطنين ممن يشغلون هذه العشوائيات، وأحدث بلبلة في الرأي العام بالمدينة.

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