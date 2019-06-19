“الانقراض” يهدد غابات الشماري بالجبل الأخضر

تتكرر في مناطق متفرقة من الجبل الأخضر انتهاكات واعتداءات على الغابات والمحميات الطبيعية ما يهدد نبات الشماري بالانقراض.

وينمو نبات الشماري في الجبل الأخضر ويعد جزءا من الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، وهو مسجل دوليا بالقائمة الحمراء من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة المهددة بالانقراض، ويطلق عليه محليا شجرة العجور نسبة إلى ثمرته التي تسمى بالفراولة البرية.

ويتفوق الشماري الليبي عن مثيله المنتشر في دول حوض المتوسط، لكنه بات يقترب من الانقراض بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها محمية الشماري الواقعة بمنطقة لملودة.

وقال وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة حسن الزيداني، لـ”218NEWS”، إن انتهاكات كبيرة تطال غابات الشماري في الجبل الأخضر، مضيفا أنه سيتم تخصيص غرفة مشتركة تضم عدة جهات رسمية وأهلية لحماية هذه الغابات من الانتهاكات.

ودعا الزيداني إلى المحافظة على الموروث البيئي في محمية الشمالي، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ جميع الآليات لحماية الغابات.

ويقوم بعض المواطنين بقطع أشجار الشماري أو حرقها، إضافة إلى البناء العشوائي داخل حدود المحميات لأغراض مختلفة في مخالفة صريحة لقانون حماية الغابات والمراعي وجميع القوانين والقرارات الخاصة بحماية الغطاء النباتي.

وباتت المحافظة على مناطق تواجد الشماري ملحة مع ضرورة العمل على تنميته وتطويره باعتباره من ضمن أهم مكونات غابات الجبل الأخضر التي لن تكون إلا أرضا جرداء إذا ما تواصلت الانتهاكات والتجريف.

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