دعم أممي بـ3.2 مليون دولار لـ”غات المنكوبة”

قرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تُخصيص مبلغ 3.2 مليون دولار، مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لدعم مدينة غات التي تعرضت لفيضانات وسيول أجبرت آلاف المواطنين على النزوح.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب ليبيا في بيان، إنه سيتمكن من خلال هذه الأموال وفي إطار مشروع التعافي والصمود الذي يُنّفذ بالشراكة مع اليونيسيف والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وعبر مشروع تسهيل الاستقرار المُخصص لليبيا بقيمة مليوني دولار، من مساعدة بلدية غات.

وأضاف البرنامج أن هذه المساعدات تهدف لضمان إعانة المواطنين المتضررين من الفيضانات بالحصول على الخدمات الصحية، والغذاء، ومياه الشرب، والمرافق الصحية البيئية.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو “لقد بدأنا بالفعل عمليات الشراء من أجل الوصول إلى المدينة خلال الأسابيع القادمة وذلك لتلبية الاحتياجات الملحة التي شهدتها بعثة الأمم المتحدة أثناء زيارتنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية