انطلاق دورة تدريبية بعنوان “أهمية الدعم النفسي والصحة العقلية للعناصر الطبية ” في إدارة  الخدمات الصحية بنغازي

بنغازي 19 يونيو ( وال ) – انطلقت بمقر إدارة الخدمات الصحية – بنغازي دورة تدريبية بعنوان ” أهمية الدعم النفسي والصحة العقلية والأخصائي النفسي والاجتماعي” للعناصر الطبية والطبية المساعدة التابعين للإدارة.

وانطلقت الدورة أمس الثلاثاء بالتنسيق مع إدارة تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة و بإشراف مكتب تنمية الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية وبتنفيذ مركز الصدارة للاستشارات والتدريب حيث تستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام وتتضمن محاضرات علمية وورش عمل في مجال الصحة النفسية.

وتأتي لدورة تنفيذاً لبرامج تطوير وتنمية الكوادر الطبية و الطبية المساعدة والأخصائيين في المجال النفسي والاجتماعي وفي إطار تسمية عام 2019 م عاماً للرعاية الصحية الأولية والذي أقرته وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

هذا وحضر افتتاح الدورة المدير المساعد بإدارة الخدمات الصحية بنغازي الدكتور حسين شمبش ، و مدير مكتب تنمية الموارد البشرية بالإدارة انتصار السوسي ، مفوض عام شركة الصدارة للاستشارات والتدريب إمحمد السنوسي ، وعدد من موظفي الإدارة والمدربين . ( وال – بنغازي ) رس/أ د

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