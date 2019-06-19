عقب انهيار الميليشيات.. قيادي بكتيبة ثوار طرابلس يطالب “السراج” بإقالة بعض وزراء حكومته

طرابلس-العنوان

هدد القيادي البارز في ميليشيا ما يعرف بـ “ثوار طرابلس” وعضو المجلس البلدي نالوت عاطف بالرقيق، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بأنه سيفقده هيبته في حال لم يقم بإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته.

تهديد بالرقيق جاء عقب انهيار الميليشيات وتقدم الجيش في عملية تحرير طرابلس، حيث قال بالرقيق عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” إنه بات ضروريا إقالة وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، ووكيل وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، ورئيس مجلس إدارة الليبية القابضة للاتصالات، ونائب رئيس لجنة الأزمة فيصل قرقاب، من مناصبهم.

وأضاف بالرقيق إنه في حال لم يتم تغيير المسؤولين والوزراء بالإجراءات الروتينية المتبعة، فإنه سيتم تغييرهم بطرق قال إنها “ستفقد رئيس المجلس الرئاسي هيبته”.

وأوضح أن سبب طلبه لإقالة أولئك المسؤولين هو أنهم مع “الطرف الآخر” في إشارة إلى القوات المسلحة العربية الليبية التي تقاتل مجموعات الوفاق المسلحة المسيطرة على طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية.

وعدّ بالرقيق أن الحلول التي وضعت في اتفاق طرابلس ليست حلولا حقيقية للأزمة واصفا إياها بالمسكنات.

وأضاف بالرقيق أن المجموعات المسلحة القادمة من خارج طرابلس تحاول السيطرة على القرار السياسي في العاصمة على غرار المجموعات والأجهزة الأمنية الموجودة فيها حاليًا، عازيا كل ذلك إلى ضعف حكومة الوفاق على حد وصفه.

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