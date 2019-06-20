“المشري” يستضيف وفدا “مالطيا” في طرابلس

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” وفدا مالطيا برئاسة سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا “تشارلز صاليبيا”، والمديرة العامة لإدارة الشؤون السياسية والاتحاد الأوروبي السيدة “ماريا كاملير”، ومنسق مكتب رئيس الوزراء السيد “نيفيل جافا”، ومنسق الشؤون اللوجستية السيد “كينيث كاملير”

ووضح المشري مع ضيوفه تداعيات حرب طرابلس ودور المجلس للحفاظ على المسار السياسي والخروج بالبلاد من الأزمة الحالية والمراحل الانتقالية الى مرحلة الاستقرار، على حد تعبيره

كما أكد المشري أن بعض الدول الأوروبية في ظاهرها تدعم وتعترف فقط بالحكومة “الشرعية” المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني ولكن تقوم في الباطن بدعم الطرف الآخر الذي وصفه بالمعتدي على طرابلس، بحسب صفحة الأعلى للدولة الرسمية

بينما أكد السيد السفير دعم مالطا لحكومة الوفاق الوطني، معبرا عن حزنه والشعب المالطي على هجوم الجيش الوطني على القوات التابعة لها، قائلا إن بلاده ستواصل جهودها في سبيل خروج ليبيا من هذه الأزمة والوصول الى الاستقرار الدائم

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