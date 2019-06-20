مسح “الشواطئ” الليبية لحماية “السلاحف” البحرية

يستمر فريق البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية في مسح الشواطئ الليبية منذ مطلع شهر مايو المنصرم، حيث يقوم على تسجيل آثار وأعشاش السلاحف البحرية ضخمة الرأس

ونشرت البرنامج على موقعه الرسمي فيديو قصير يبين المسح النهاري والليلي الذي قام به فريق البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية خلال هذا الأسبوع (من 12 إلى 18 يونيو 2019) على شواطئ غرب مدينة سرت

ويشمل المسح مختلف الشواطئ، ويتم فيه تسجيل وحماية الأعشاش بها، وترقيم السلاحف البحرية ليلاً بالمرقمات المعدنية، وتجميع عينات منها لغرض الدراسات الجينية

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