مكافحة المخدرات تضبط كميات كبيرة من أقراص الهلوسة و مخدر الحشيش بطرابلس

أكد مدير المكتب الإعلامي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية طرابلس “اسلام جعفر” أنه تم ضبط تاجر يروج لأقراص الهلوسة داخل مدينة طرابلس، مضيفاً أنه تم ضبط بحوزته كميات كبيرة تقدر بحولي ( 6350 قرص ) ( XTC ) و ( 7 قطع ) نوع حشيش.

وأضاف أنه و بعد التحقيق مع التاجر اكتشف أن مصدر هذه المخدرات إحدى الدول الأوروبية، مشيراً إلى أنه أتخدت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته لنيابة المخدرات.

الجدير بالذكر أنه تم يوم الثلاثاء ضبط تاجر ليبي آخر يقوم ببيع المخدرات وبكميات كبيرة داخل طرابلس من قبل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بطرابلس.

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