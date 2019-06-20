اخبار ليبيا الان

وزارة التعليم تتابع الإجراءات التعاقديّة للمعلمين الجدد لسـد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي الحالي .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

تابعت وزارة التعليم الإجراءات التعاقديّة للمعلمين الجدد لسـد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي الحالي.

وتابع الإجتماع الذي عقده وكيـل الوزارة ” عـادل جمعة ” مع مدير مركـز المعلومات والتوثيـق وعـدد من مديـري الإدارات بالمـركز ومديري إدارات التعليم الأسـاسي والثـانوي والإحـتيـاط العـام وريـاض الأطفـال ومـديـر مكتـب الشـؤون القانونية المكلف , الإجراءات التعاقديّة للمعلمين الجدد لسـد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي الحالي .

والإجـراءات التي اتخدت لتنسيب هولاء المعلميـن في عدد من المؤسسات التعليمية , لسد العجز في بعض المواد الدراسية خـلال العـام الدراسـي الحـالي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية

عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك