وزارة التعليم تتابع الإجراءات التعاقديّة للمعلمين الجدد لسـد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي الحالي .

تابعت وزارة التعليم الإجراءات التعاقديّة للمعلمين الجدد لسـد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي الحالي.

وتابع الإجتماع الذي عقده وكيـل الوزارة ” عـادل جمعة ” مع مدير مركـز المعلومات والتوثيـق وعـدد من مديـري الإدارات بالمـركز ومديري إدارات التعليم الأسـاسي والثـانوي والإحـتيـاط العـام وريـاض الأطفـال ومـديـر مكتـب الشـؤون القانونية المكلف , الإجراءات التعاقديّة للمعلمين الجدد لسـد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي الحالي .

والإجـراءات التي اتخدت لتنسيب هولاء المعلميـن في عدد من المؤسسات التعليمية , لسد العجز في بعض المواد الدراسية خـلال العـام الدراسـي الحـالي .

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