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الأوقاف تعلن عن إنطلاق إمتحانات نيل إجازة حفظ القرآن الكريم كاملا للعام 1441هجري 2019م .

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن البدء في التسجيل للمشاركة في إمتحانات نيل إجازة حفظ القرآن الكريم كاملا للعام 1441هجري 2019م .

ودعت إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة , الراغبين من حفظة كتاب الله في المشاركة في إمتحانات نيل إجازة حفظ القرآن المبادرة بالتسجيل من خلال الدخول على الرابط الخاص بالهيئة https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiYUOufSRBzzwtO7iBolbfWMwFFBfzlngBvRNQ0_G-KFK9Vw/viewform?fbclid=IwAR1JWXe1FJ9pDSZINB4yn3ih1cwcaXwi2cI3bsk2fW52HfPRMuQ-U4hotyk  ، وتعبئة النموذج المعد لذلك.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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