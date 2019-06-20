المنقوش: السيطرة على المطار تعني السيطرة على طريق ترهونة – قصر بن غسير وقطع الإمدادات على القوات المعتدية

قال رئيس الأركان العامة بالحكومة المؤقتة السابق، يوسف المنقوش، إن العمليات، أمس الأربعاء، أخذت منحنى سريع، مشيرًا إلى أن المحاور التي على تماس المطار حققت تقدمات كبيرة جدًا.

وأوضح المنقوش، في مداخلة هاتفية على فضائية ليبيا الأحرار، أنه منذ الصباح الباكر جاءت الأخبار بتدمير طائرة قاذفة مقاتلة على مهبط مطار قاعدة الوطية، لافتًا إلى أنه بالأمس كانت هناك ضربات دقيقة جدًا لإمدادات الذخائر في منطقة غريان، ومنطقة جنوب غريان، مؤكدًا أن هذه التقدمات كانت مهمة جدًا وحققتها قوات الوفاق، والقوات المدافعة عن طرابلس.

وكشف أن أهمية مطار طرابلس تكمن في أنه يغطي مساحة كبيرة، تزيد عن 700 هكتار، لكنه في النهاية سيكون على تماس بالطريق الرئيسي الواصل بين ترهونة وقصر بن غشير، والذي يعتبر هو طريق الإمداد الرئيسي للقوات المعتدية على طرابلس في هذه المنطقة، وبالتالي فالسيطرة على المطار تمكن من السيطرة على هذا الطريق، وقطع الإمدادات الرئيسية، قائلاً: “هو خطوة مهمة جدًا وسيكون تأثيرها على العمليات تأثير مباشر”.

وأضاف المنقوش: “لا يجب أن نكون متفائلين أكثر من اللازم فهي تقدمات مهمة، لكن لا زالت هناك مناطق تحتاج لأن تخوض فيها القوة المدافعة عن طرابلس معارك عنيفة، حتى يتم إخراج القوات المعتدية منها، وخاصة منطقة وادي الربيع، ومنطقة قصر بن غشير، ومنطقة الخلة، وجزء من الأطراف الجنوبية من عين زارة”، متابعًا: “تقدمات اليوم ممتازة، وعمل سلاح الجو أمس واليوم ممتاز وسيسهل العمل للقوات التي ستقوم بالهجمة المضادة على إخراج القوات المعتدية، لكن الوتيرة والتسارع أصبح أكبر من الأيام السابقة، ونأمل أن تكون هناك تقدمات كبيرة وواضحة في الأيام القريبة القادمة”.

واختتم بالتأكيد على أنه من المهم عند السيطرة على خطوط جديدة، أن يتم العمل على تأمين هذه الخطوط، مشيرًا إلى أن هذه مهمة كبيرة جدًا يجب أن تقوم بها قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، قائلاً: “شاهدنا في الأيام السابقة محاولات السيطرة على المطار والتي لم تتم، حيث تم الوصول لأبواب المطار، وكانت بعض المعارك على أبوب المطار، فالمطلوب من قوات الوفاق الآن تأمين هذه الخطوط التي وصلت إليها للانطلاق منها إلى كسب خطوط أخرى جديدة”.

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