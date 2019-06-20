رصد طائرة استطلاع ومراقبة تركية تتحرك قبالة ليبيا من جنوب مالطا

أشار موقع “Italian Military Radar”، المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية الخاصة بأعمال التجسس والاستطلاع، إلى إنه تم رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لسلاح الجو التركي قبالة السواحل التركية.

وقال الموقع الإيطالي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “عين أخرى على ليبيا، طائرة من طراز Boeing E-7T (13-004)، تابعة لسلاح الجو التركي تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة ليبيا من جنوب مالطا”.

و أشار الموقع الإيطالي، إلى إنه تم رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لحلف الناتو، قبالة ليبيا، قائلاً: “السماء المزدحمة اليوم قبالة ليبيا”، مستعرضًا طائرة من طراز Boeing E-3A LX-N90443 تابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” تقوم بمهمة مراقبة جنوب مالطا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لطائرات تتبع دولا أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.

وكان موقع الرادار العسكري الإيطالي “إيتاليان ميليتاري رادار”، قد أعلن في 28 الماء/مايو الماضي، عن رصده طائرة تابعة لسلاح الجو الفرنسي من طراز بوينجC-135FR (472)، والتي غادرت من “Isters AB” جنوب فرنسا.

وكشف الموقع الخاص برصد الملاحة الجوية العسكرية، أن الطائرة الفرنسية قامت بمهمة إعادة التزود بالوقود قبالة طرابلس، في ليبيا.

وأشار إلى أن، الطائرة قامت بأول رحلة جوية قبالة جنوب فرنسا ثم قامت بمهمة مماثلة قبالة ليبيا، لافتًا إلى أنه من الواضح أنها ليست وحدها، وأنها كانت تطير مع طائرات فرنسية أخرى Mirage 2000.

وبحسب تقارير لعدة مواقع رادارات عالمية – ترصد حركة الملاحة الجوية- فقد كثف سلاح الجو الإيطالي طلعاته فوق الأجواء الغربية للبلاد طيلة العام الماضي.

وكشف مراقبون، أن عدم خشية الدول التي تخترق الأجواء الجوية الليبية من افتضاح أمرها، يحصر الموقف في سيناريوهين كلاهما مر: فإما أن هذه الدول تتفق وحكومة الوفاق أو أنها تأمن رد السراج، إذ ما كشف أمر مهمتها المجهولة.

وسمحت التطبيقات المجانية على الإنترنت، لهواة متابعة الملاحة الجوية كشف حقيقة استباحة سماء ليبيا، وسجلت هذه التطبيقات مباشرة قيام سلاح الجو الإيطالي، بطلعات مكثفة مشابهة على أجواء المنطقة الشرقية، والتي انحصرت في مناطق شرق وغرب بنغازي، حيث أظهرت البيانات تحليقها من منطقة توكرة، وصولاً إلى منطقة الأبيار، وسلوق، وقمينس، مرورًا بالرجمة خلال العام المنصرم.

ويتباهى حساب موقع “إيتاليان ميليتاري رادار”، باستعراض تفاصيل رحلات التجسس، ففي مارس عام 2018م، نشر الحساب الرسمي للموقع، تفاصيل طائرة تجسس إيطالية، اخترقت الأجواء الليبية، وذكر أنها من طراز “جلف ستريم”، أقلعت من قاعدة “تراباني”، جنوبي إيطاليا، ثم عادت لها، بعد أن أنهت مهمة تصوير استخباراتية شرقي بنغازي، بعد 7 ساعات من التحليق المتواصل في سماء ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية