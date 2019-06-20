صور ..دخول أول بئر غازي بحقـل الاستقلال على خط الإنتاج بعـد 2011

العنوان_سرت

احتفلـــت شركـــة ســــرت لإنتـــاج وتصنيـــع النفـــط والغـــاز بدخـــول البئـــر FF03R-6 على الإنتـــاج بعد أقــل من أسبوعيـــن عقب استكمـــال أعمـــال الحفــر، حيث واصـــل المهندســـون والفنيــون الليل بالنهـــار لربــــط البئر على خــــط الإنتاج تزامنــــا مع زيـــادة الطلـــب على الغــــاز في فصـــل الصيـــف.

وتعتبـــر أعمـــال ربط آبـــار حقل الاستقـــلال صعبة من الناحية الفنيـــة حيث أن درجــــة حرارة المكمـــن عالية جدا تصل إلى 380 فهرنهايت وكذلك ضغـــط رأس البئر عالي مما يستلزم ضرورة أخذ العديـــد من الاعتبارات الفنيـــة عند ربط البئر مثل التمـــدد الحــــراري وغير ذلك.

هذا وسيضيـــف هذا البئـــر حوالي 14 مليـــون قـــدم مكعـــب من الغـــاز يوميــاً و جـرى الاحتفــــال بالمناسبـــة بحقـــل الاستقـــلال وبحضور السيد مسعـــود سليمان رئيس لجنة الإدارة المكلف والسيد عبدالســـلام الجابري عضو لجنة الإدارة والسيد عبدالله طـاهر عضو لجنة الإدارة والسيد حاتم قادربـــوه مدير إدارة الإنتاج والسيد صالح الزريـــدي مدير إدارة صيانة الحقول والسيد محمـــد الحضيري مراقــب حقلي الاستقلال والحطيبة وعدد من المستخدميـــن.

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