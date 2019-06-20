قتلى وأسرى من قوات “البقرة والحلبوص” في معركة مطار طرابلس والقبض على مجموعة رصد في عين زارة – اسماء

تكبدت قوات البقرة والحلبوص التابعة لحكومة الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات صباح اليوم أثناء هجومها على مطار طرابلس الدولي في محاولة فاشلة لاستعادته من قبضة الجيش الوطنى الليبي.

وكان عدد من القادة المدانين في قوات البقرة والحلبوص قد لقوا مصرعهم في مواجهات ضد الجيش اليوم وأبرز هؤلاء القتلى عادل عبدالله الضراط وعبد السلام العمودي من قوات البقرة وأحمد البيوضي المعروف بـ”المنسق” التابع لـ”الحلبوص”.

وتمكن الجيش الوطني الليبي من القبض على عدد من الاسرى من عناصر قوات الوفاق التي هاجمت مطار طرابلس صباح اليوم وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفى سياق ذي صلة ألقى رجال الكتيبة 140مشاة بالجيش الوطني الليبي القبض على مجموعة الرصد التابعة لقوات الوفاق بمحور عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس.

وفيما يلي القائمة الاولية والمتداولة لقتلى الوفاق بمحور المطار:

‏1- احمد سالم البيوضي ( مدينة مصراتة ) .

‏2- احمد فتحي البركي ( مدينة طرابلس ) .

‏3- حسين قلعوز ( مدينة الزاوية ) .

‏4- الدوكالي انصير ( مدينة الزاوية )

‏5- عبد السلام العمود ( مدينة طرابلس ) .

‏6- شخص من مليشيات جنزور

‏7- شخص من مليشيات ارهاب بنغازي

‏8- محمد التومي ( مدينة الزنتان ) .

‏9- حمزة عمر الهدار ( مدينة الخمس ).

كما نشرت مصادر عسكرية اسماء عدد من الاسرى وهم كالأتي:

1 – خالد العمامي – مصراتة

2 مندر البوعطني – مصراتة

3 سالم الغرياني – غريان

4 محمد البوعيشي – البيفي

5 رجب الشاوش – الزنتان

6 ربيع الخويلدي – جنزور

7 محمد الموزغي – مصراتة

8 هشام البرغتي (البغا) – قيادي في الحلبوص – مصراتة

9 طه السلماني – مصراتة

10 احمد الاربش – طرابلس

11 سليمان ابوجناح – مصراتة

12 سمير المهدي -زاوية

13 مؤيد معمر – زليتن

14 منصور التلماني – بني وليد.

المصدر / روز.اليوسف -متابعات