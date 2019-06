المتوسط

اتهم عضو مجلس النواب علي التكبالي، رئيس حكومة المجلس الرئاسي فايز السراج باستغلال أموال الليبيين لتحسين صورته.

وقال في تدوينة له على صفحته الشخصية على فيسبوك “السراج في طور التعاقد مع شركة أمريكية من نيويورك بمبلغ 25 مليون دولار من مال الليبيين لتحسبن صورته”.

وأضاف “حسبنا أنه يريد الخروج، ولكن الطبع غلب التطبع”.

