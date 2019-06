المتوسط

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أنها قامت بإجلاء 131 لاجئاً من ليبيا احتفالا باليوم العالمي للاجئين.

وأوضحت المفوضية في تغريدة لها على تويتر، أن اللاجئين وصلوا بأمان إلى مركز الإيواء في النيجر حيث سيتم استضافتهم ومعالجة قضاياهم من أجل حلول دائمة.

وأضافت أنه تم إجلاء أكثر من 1000 شخص من ليبيا في عام 2019.

The post مفوضية اللاجئين: إجلاء 131 لاجئ من ليبيا في يوم واحد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية