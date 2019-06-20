اللواء 73 يؤكد تصديه لهجوم من قوات الرئاسي على محور مطار طرابلس

أكد اللواء ثلاثة وسبعون مشاة التابع للقوات المسلحة أن وحدات القوات المسلحة تمكنت من صد الهجوم السادس والثلاثين لقوات حكومة الوفاق على جسر المطار وما تعرف بمنطقة “الكزيرما” ومطار طرابلس العالمي من محورين.

وأوضح المكتب الاعلامي للواء ثلاثة وسبعين في بيان له أمس بأن مجموعة كبيرة من التبو والمعارضة التشادية تم الزج بهم باتجاه جسر مطار طرابلس ومجموعة اخرى مكونة من خليط من مسلحي الرئاسي باتجاه تقاطع الكزيرما، مبينا أن هذا الهجوم كان الأكبر بعد الإعداد له من قبل مسلحي الرئاسي منذ عدة أيام ، مشيراإلى مقتل أكثر من ثمانية وأربعين عنصرا من قوات الوفاق في هذا الهجوم وأسر ستة عشر آخرين.

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