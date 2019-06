أنباء عن إقفال سكان حي الجديد في سبها مدرسة خديجة الكبرى للتعليم الأساسي

المتوسط

وردت أنباء حول قيام سكان حي الجديد في مدينة سبها، بإقفال مدرسة خديجة الكبرى للتعليم الأساسي صباح اليوم الخميس، باللحام.

وأفادت المصادر أن إقفال المدرسة جاء على خلفية مقتل مندوبي المجلس المحلي الجديد في شهر رمضان أثناء جلبهم للسيولة النقدية من المصرف التجاري لتوزيعها على المواطنين.

وأضافت المصادر أن السكان علقوا ورقة على باب المدرسة مكتوب عليها “تضامنًا مع أسر الشهداء”، مبينة أن إدارة المدرسة تعلن إيقاف الدراسة إلى إشعار آخر.

