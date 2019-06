المتوسط

عقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإيطالية -الفرنسية حول ليبيا، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية في روما على مستوى كبار المسؤولين.

وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع يُعتبر جزءًا من “التعاون الوثيق” بين روما وباريس للبحث عن حلول مستدامة للأزمة الليبية.

