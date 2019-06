“صحة الوفاق” تختتم دورة تدريبية عن الصحة النفسية أثناء حالات الحروب

المتوسط:

اختتمت أمس الثلاثاء بقاعة مستشفى الرازي الدورة التدريبية ضمن “مشروع تقوية الرعاية الصحية الأولية” حول “الصحة النفسية أثناء حالات الحروب” والتي نظمتها إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور “نورالدين أبوحلفاية” المدير المكلّف بإدارة الرعاية الأولية، إن الدورة التدريبية استهدفت عدداً من الأطباء العاملين بالمراكز الصحية بمختلف المناطق تحت إشراف وتدريب نخبة من الأطباء المدريبين منهم الدكتور يامن احمودة والدكتورة حنان الشريمي.

واستمرت الورشة التدريبية والعمل التدريبي لمدة أربعة أيام على التوالي.

