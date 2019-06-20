باشاغا يوجه بتسهيل أمور المواطنين

أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا توجيهات لرؤساء أجهزة المباحث الجنائية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والأمن العام والتمركزات الأمنية والردع ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب ومديري الإدارات العامة الدعم المركزي وشؤون المرور والتراخيص وحماية البعثات الديبلوماسية والعمليات الأمنية والتفتيش ورئيس قوة العمليات الخاصة ومديري الأمن بالمديريات.

وتطرق باشاغا في توجيهاته إلى الخطة الأمنية المعتمدة لوزارة داخلية الوفاق التي تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الداخلي وحماية المواطنين ومكافحة الجريمة وفقا للقوانين واللوائح النافذة مؤكدا وجوب الحرص على احترام حقوق الإنسان في التنقل وتبسيط إجراءات تداول ونقل البضائع والسلع الأساسية والضرورية التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين بين المدن دون الإخلال بالقوانين واللوائح النافذة.

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