 مجلة هندية: نجاح مبادرة السراج يتم عبر تحقق هذا الشرط

ترجمة خاصة 218

وصفت مجلة “ذه ساندي هيندو” الهندية في تقرير تحليلي لها المبادرة الأخيرة التي تقدم بها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بالحركة المرحب بها.

وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرة خطوة تعكس رغبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لتحقيق الاستقرار ووقف الحرب في البلد المنهك من النزاعات العسكرية لا سيما أن مبادرته تستند إلى مبدأ التعاون مع الأمم المتحدة على أن تعقب عملية إعادة السلام ووقف القتال انتخابات تشريعية ورئاسية.

واشترط التقرير دعم القوى الكبرى لوقف إطلاق النار في ليبيا لنجاح مبادرة السراج مبينا أن الأوضاع السياسية لم تستقر في البلاد منذ إسقاط نظام معمر القذافي في العام 2011 لاسيما في ظل وجود دعم إقليمي ودولي لمختلف الأطراف المتنازعة وهو الأمر الذي زاد من صعوبة تحقق الاستقرار.

وأكد التقرير أن إزاحة الأنظمة الشمولية في ليبيا ومن قبلها العراق أمر سهل لكن الصعوبة تكمن في إعادة بناء الدول وهي لن تنجح بالمطلق بالوسائل العسكرية محملا كافة الدول الكبرى والإقليمية التي ساندت خيار تغيير النظام في ليبيا مسؤولية ما يجري وكيفية علاجه.

وشدد التقرير على وجوب ترفع هذه الدول عن مصالحها الضيقة في ليبيا وحث القوى السياسية وغير السياسية المختلفة في البلاد لإعادة الأمن والنظام إلى الأراضي الليبية مبينا أن للسراج فرصة ليبدأ بداية جديدة في حال تحقق السلام الذي تحترمه كافة الأطراف.

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