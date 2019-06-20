اخبار ليبيا الان

بدء الإنتاج من أول بئر غازي بحقل الاستقلال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

دخل أول بئر غازي بحقل الاستقلال على خط الإنتاج بعد توقفه منذ عام 2011، ليضيف نحو 14 قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، دخول البئر FF03R-6 على الإنتاج بعد أقل من أسبوعين من استكمال أعمال الحفر.

وأشارت  الشركة إلى أن أعمال ربط آبار حقل الاستقلال صعبة من الناحية الفنية، لأن درجة حرارة المكمن تصل إلى 380 فهرنهايت، إضافة إلى أن ضغط راس البئر عالي، الأمر الذي تطلب الاهتمام بالعديد من الاعتبارات الفنية عند ربط البئر مثل التمدد الحراري وغير ذلك.

The post بدء الإنتاج من أول بئر غازي بحقل الاستقلال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك