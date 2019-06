المتوسط

دخل أول بئر غازي بحقل الاستقلال على خط الإنتاج بعد توقفه منذ عام 2011، ليضيف نحو 14 قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، دخول البئر FF03R-6 على الإنتاج بعد أقل من أسبوعين من استكمال أعمال الحفر.

وأشارت الشركة إلى أن أعمال ربط آبار حقل الاستقلال صعبة من الناحية الفنية، لأن درجة حرارة المكمن تصل إلى 380 فهرنهايت، إضافة إلى أن ضغط راس البئر عالي، الأمر الذي تطلب الاهتمام بالعديد من الاعتبارات الفنية عند ربط البئر مثل التمدد الحراري وغير ذلك.

The post بدء الإنتاج من أول بئر غازي بحقل الاستقلال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية