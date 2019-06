المتوسط:

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن تمديد فترة قبول ملفات المرشحين لعضوية المجالس البلدية في بلديات الشرقية، والقطرون، وتراغن إلى يوم الأربعاء القادم.

و دعت اللجنة الراغبين في الترشح، إلى تسليم ملفات الترشح بمقار اللجان الفرعية المعنية، من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة مساء.

