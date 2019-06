“عدل الوفاق” تؤكد عملها على إعداد صكوك إعانة موظفيها النازحين من مناطق الاشتباكات

المتوسط:

أكد رئيس لجنة الطوارئ والأزمة وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان بحكومة الوفاق، خالد أبو صلاح الحسناوي، أن العمل جاري على توفير صكوك الإعانة المالية للموظفين في الهيئات القضائية ووزارة العدل القاطنين في مناطق الاشتباكات.

وأوضح الحسناوي عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء، أن العمل جاري على إعداد صكوك الإعانة بحسب أولوية الطلبات المدرجة بالقوائم وفق آلية التنظيم.

