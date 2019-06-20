الطيب: الأزهر الشريف داعم لإخراج ليبيا من أزمتها

أعلن شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب دعمه بقوة لكافة الجهود الرامية إلى لملمة شمل الليبيين مع بذله جهودا لدعم إخراج ليبيا من أزمتها الراهنة وإنهاء الإرهاب.

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء الطيب بوفد يمثل عددا من القبائل الليبية فيما ندد شيخ الأزهر بتدخلات الدول الخارجية التي كان لها أثر كبير فى بث روح الفرقة بين أبناء الشعب الليبي.

ودعا الطيب هذه الدول إن كان لديها قيم لأن تتوقف عن التدخل في الشؤون الليبية مبينا التزام الأزهر الشريف بالمسؤولية التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على وسطية الإسلام ونشر تعاليمه السمحة بين جميع المسلمين في العالم.

وأضاف أن الأزهر الشريف حريص على استمرار الدعم والمساندة العلمية والفكرية لأبناء الشعب الليبي لا سيما بعد استحداث برنامج لتدريب الأئمة والوعاظ الليبيين على مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الليبي.

بدورهم قدم أعضاء وفد القبائل الشكر للطيب لمواقفه الداعمة لاستقرار ليبيا ووحدة شعبها منبهين إلى خطورة دخول بعض الأفكار الغريبة والمخالفة للمنهج الأزهري على المجتمع الليبي التي كان لها أثر في الأوضاع التي آلت إليها البلاد من اقتتال وتناحر بين أبنائها.

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