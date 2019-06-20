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لجنة المشروعات بالبيضاء تناقش المشاريع المتعاقد عليها بأكثر من 158 مليون دينار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

ناقشت لجنة لمتابعة المشروعات ببلدية البيضاء، المشاريع المتعاقد عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء والوزرات والهيئات بمبلغ اجمالي وقدره (158.650.605) مائه وثمانية وخمسون مليون وستمائة وخمسون ألف دينار.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأول الذي عقد بمقر ديوان البلدية، وجرى خلاله إعداد تقرير حول سير العمل بالمشاريع ببلدية البيضاء تمهيدا لعرضه في الاجتماع المقبل للمجلس التسييري البيضاء.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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