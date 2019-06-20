جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الخميس‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الخميس، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية الاسكندرية 03:30

الافريقية تونس 09:30

البراق اسطنبول 09:40

البراق طرابلس 10:10

الليبية تونس 13:00

البراق طرابلس 16:50

الراحلة اسطنبول 20:55

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية الاسكندرية 07:30

البراق طرابلس 08:30

البراق طرابلس 09:10

الافريقية تونس 13:50

الليبية تونس 15:30

البراق اسطنبول 15:40

الراحلة تونس 20:00

الليبية تونس 21:45

الراحلة اسطنبول 08:50 صباح الجمعة

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