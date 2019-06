المتوسط:

أعلن المركز الصحي بنغازي الجديدة، عن استمرار برنامج الكشف الطبي لحجاج بيت الله الحرام، للعام 2019.

ويقدم المركز الصحي، التطعيمات الواقية من الحمى المخية الشوكية، والتطعيم الواقي من الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الكشوفات الطبية على صحة الحجاج، ليتم إدراجها ببطاقة التطعيمات الدولية.

