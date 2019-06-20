الاتحاد الأوروبي يطلق 5 مشروعات لدعم القطاع الصحي في ليبيا بتكلفة 13 مليون يورو

أطلق الاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة الليبية الأربعاء، خمسة مشاريع جديدة ممولة من الاتحاد لدعم القطاع الصحي الليبي، تغطي مجموعة واسعة من أولويات النظام الصحي، مع التركيز بشكل خاص على خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسلامة نقل الدم، وتعليم الممرضات والقبالة، والدعم العقلي والنفسي الاجتماعي، فضلاً عن الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها، فيما تبلغ الميزانية التراكمية التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي لهذه المشاريع الخمسة حوالي 13 مليون يورو.

ووفق بيان للاتحاد اليوم، فإن كبار المسؤولين الليبيين من القطاع الصحي شاركوا في إطلاق الخمسة مشروعات، والتي كانت بمثابة فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مرحلة بدء المشاريع، ومناقشة تأثير حرب طرابلس على التنفيذ والاتفاق على الخطوات التالية للفترة القادمة.

من جانبه قال رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ستيفانو سوجيا، إن «هذه المشاريع هي نتيجة للتعاون طويل الأمد بين بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا ووزارة الصحة، حيث يعود هذا التعاون إلى عام 2012»، مضيفًا أن «هذه المشاريع تعكس إرادة مشتركة لدعم الشعب الليبي خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، وذلك استنادًا إلى فهم مشترك لتحديات واحتياجات القطاع الصحي الليبي في بيئة تسودها روح الشراكة الحقيقية.. والأهم من ذلك أن هذه المشاريع ستستجيب أيضاً لبعض الاحتياجات العاجلة للسكان الذين خرجوا من الأزمة المستمرة».

فيما رحب الدكتور ناجي عبد الله، مستشار وزير الصحة، بالتعاون الفني بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في القطاع الصحي، مؤكداً أن «هذه المشاريع تتناول القضايا والأولويات الهامة للنظام الصحي الليبي، وتساعد على تحسين توفير الرعاية الصحية وجودتها في بلدنا».

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