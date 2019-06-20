شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تعلن دخول بئر غازي لخط الإنتاج

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن دخول أول بئر غازي بحقل الاستقلال لخط الإنتاج ليضيف أربعة عشر مليون قدم مكعب من الغاز يوماً.

وقالت الشركة إن هذا البئر يعد البئر الأول الذي يستكمل حفره بعد ثمان سنوات ، مشيرة إلى أن عملية ربط آبار حقل الاستقلال صعبة فنيا بسبب درجة الحرارة العالية بمكمن البئر.

وأضافت الشركة أن القائمين على حقل الاستقلال أقاموا احتفالية بهذه المناسبة بحضور رئيس لجنة الإدارة المكلف وعدد من أعضاء لجنة الإدارة ومدير إدارة الإنتاج بالشركة ومراقبي حقلي الاستقلال والحطيبة ومستخدمي الحقل.

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