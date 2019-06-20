مطالبة الحكومة المؤقتة بالتدخل لصرف مرتبات الشركات العامة

ناشدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، بضرورة التدخل العاجل باستمرارية صرف مرتبات الشركات العامة، والتي يعاني العاملين بها ظروف اقتصادية وإنسانية صعبة.

وأعربت المنظمة، عن استغرابها من إيقاف مرتبات موظفين عاملين بالجهات العامة، دون التقيد بالقوانين المنظمة لسير عمل هذه الشركات، أو وجود مبررات تمنح الموظف فرص بديلة، إضافة إلى عدم دعم وتطوير هذه الشركات ورفع كفاءة العاملين بها، وتزويدها بالإمكانيات اللازمة للمساهمة الفاعلة في أعمار مدينة بنغازي بعد الحرب على الإرهاب.

وأوضحت المنظمة، أنها ستتقدم بمذكرة عن الأوضاع الإنسانية التي تعانيها اسر وعائلات موظفي الشركات العامة من جراء حالات توقف مصدر العيش الوحيد لهم ولأولادهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

