الملف الليبي على طاولة المباحثات الروسية المصرية

تستضيف العاصمة الروسية موسكو، خلال الأيام القادمة اجتماعا يجمع بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومن مصر وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها، أن المناقشات ستكون حول الأوضاع في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج خلال الاجتماع بصيغة 2+2، قائلة “من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية مع التركيز على الأزمة السورية والليبية والوضع في السودان ومشاكل الأمن في منطقة الخليج، وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط وقضايا مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل خلال المشاورات القادمة”.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري المتنوع ووضع أهداف لمواصلة تطوير العلاقات الثانية في جميع المجالات.

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