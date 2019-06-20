«التعليم» تنظم برامج فنية وثقافية للأطفال في مراكز الإيواء

أعلنت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، عقد برامج فنية وثقافية وإرشادية ونفسية للأطفال النازحين في مختلف مراكز الإيواء بمدارس منطقة طرابلس الكبرى، وأيضًا لطلاب المدارس.

وبحثت الإدارة، وفق بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، وجود أفرادها في أماكنهم، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

يذكر أن المركز الوطني للامتحانات قرر أمس الأربعاء، تأجيل امتحان شهادة إتمام مرحلة الـ ـo level، وشهادة إتمام مرحلة الـ ـa level، العامة والتخصصية، إلى 30 يونيو الحالي؛ نتيجة تأخر بعض مدارس التعليم الأجنبي في الإيفاء بنماذج الإدخال، خاصة بيانات موضوع مادة الامتحان ورمز المقرر.

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