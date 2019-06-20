الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الخميس أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب مناطق الشمال الغربي و تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط و الجنوب .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية ، مع إحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على الساحل الممتد من مصراته حتى سرت والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (29-32 ) مْ على المناطق الساحليةومابين ( 34 – 39 ) مْ على المناطق الداخلية وتسجل إرتفاع من يوم الغد

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب مع إحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة الى نشطة احياناَ على الدواخل قد تسبب فى اثارة الاثربة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 27 – 35 ) مْ على اغلب المناطق ،وتصل الى (40) مْ على جالو والجغبوب .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38 – 43 ) مْ .