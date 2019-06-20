وفد ليبي يشارك في الدورة 109 للمجلس الدولي للزيتون بمراكش

ترأس وزير الزراعة المكلف بحكومة الوفاق عبدالباسط الغنيمي، وفد ليبيا المشارك في الدورة 109 للمجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة والتي تعقد في مراكش بالمملكة المغربية.

وأجرى الغنيمي على هامش الدورة عدة اجتماعات مهمة كما ناقش مع المدير التنفيذي للمجلس سبل الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي يوفرها المجلس وفِي إطار اتفاق الدعم والمساندة الموقع بين دولة ليبيا والمجلس الدولي لزيتون والذي مقره العاصمة مدريد، مؤكدا على المضي قدما في العمل على تطوير هذا القطاع المهم رغم الظروف المؤقتة التي تمر بها ليبيا.