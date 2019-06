المتوسط:

قام رئيس فرق الطوارئ، التابع للأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، بعقد اجتماع مع رئيس المجلس البلدي غات وأعيان من المنطقة.

وتطرق المجتمعون، إلى الوضع العام، وتنظيم عمليات استلام وتوزيع الإغاثة عن طريق الهلال الأحمر الليبي، وإيجاد حلول للوضع الصحي والمياه.

The post تنظيم عمليات توزيع الإغاثة على أجندة رئيس فرق الطوارئ ومسؤول ببلدي غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية