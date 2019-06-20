شيخ الأزهر: ندعم كل الجهود للم شمل المجتمع الليبي ومواجهة الإرهاب

أكد شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر، أحمد الطيب، دعمه لجهود لم شمل المجتمع الليبي، للخروج من أزمته الراهنة، ومواجهة العنف والإرهاب.

وندد الإمام الأكبر للأزهر الشريف خلال اللقاء بما وصفه بالتدخلات الخارجية من بعض الحكومات لبث روح الفرقة بين الليبيين، مناشدا إياها بما تبقى لها من قيم أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

وأضاف إمام الأزهر، أحمد الطيب، أن جهود الأزهر لدعم ليبيا تأتي في إطار المسؤولية التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على وسطية الإسلام، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة العلمية والفكرية.

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