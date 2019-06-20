الاتحاد الإفريقي يلغي مؤتمرًا بشأن المصالحة في ليبيا

تراجع الاتحاد الإفريقي، عن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي كان مقررًا في يوليو المقبل؛ بسبب استمرار الاقتتال في طرابلس.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد، موسى محمد فكي، في مقابلة مع مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الخميس، إلى وقف الأعمال القتالية في ليبيا، والعودة إلى طاولة المفاوضات؛ لإيجاد حل وسط، وإجراء انتخابات.

وأكد أن التدخل الخارجي في البلاد واضح ولا يوجد حل عسكري ممكن في ليبيا، واصفًا أسلوب إدارة الوضع في ليبيا بـ«السيء للغاية»، وتابع: «ليست المرة الأولى التي نشتكي فيها من الأمر».

ويلفت فكي إلى طلب الاتحاد الإفريقي التعاون مع الأمم المتحدة لحل الأزمة، التي أثبتت أن خمس أوست دول غير محددة الهوية تضخ السلاح إلى ليبيا؛ لتغذية الصراع.

وكان الاتحاد الإفريقى، أعلن مطلع إبريل الماضي عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا بأديس أبابا، لكنه تراجع خصوصًا بعد إلغاء الملتقى الوطني الجامع في مدينة غدامس، الذي كان مقررًا له تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا، على خلفية التصعيد العسكري في طرابلس، الذي بدأ مطلع إبريل الماضي، وخلف مئات القتلى والنازحين.

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