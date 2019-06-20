روما وباريس تسعيان لحل أزمة ليبيا

كشفت مصادر ديبلوماسية عن عقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإيطالية الفرنسية بشأن ليبيا على مستوى كبار المسؤولين أمس الأربعاء في روما.

وأكدت المصادر في تصريحات صحفية أن هذا الاجتماع يعد جزءاً من التعاون الواثق بين البلدين للوصول إلى حلول مستدامة للأزمة في ليبيا.

يشار إلى أن الحكومة الإيطالية كانت قد أعربت في وقت سابق عن دعمها لمبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لمعالجة الأزمة الليبية.

وأشارت روما إلى دعمها لحراك المصالحة الذي يقوده المبعوث الأممي غسان سلامة لاستئناف المفاوضات وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وكان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد أعلن مؤخرا أن العملية العسكرية الجارية في العاصمة طرابلس لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية