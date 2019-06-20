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ليبيا على جدول أعمال اجتماع 2+2

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأزمة الليبية ستكون ضمن جدول أعمال اجتماع اثنين زائد اثنين الذي سيجري بين روسيا ومصر في الرابع والعشرين من يونيو الجاري بموسكو.
وقالت الخارجية الروسية إن الاجتماع الذي سيعقد بين وزيري خارجتي ودفاعي البلدين سيناقش الأوضاع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والخليج مع التركيز على الأزمة الليبية والسورية والوضع في السودان وكذلك قضايا مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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