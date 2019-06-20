تفاصيل لقاء رئيس ديوان المحاسبة مع وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة

استقبل رئيس ديوان المحاسبة الليبي عمر عبد ربه صالح، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، ومدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالحميد المقيرحي.

وأعرب رئيس الديوان خلال اللقاء الذي عقد برئاسة الديوان بمدينة البيضاء، عن أشادته بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة في الداخل والخارج في ظل الظروف السياسية الصعبة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سير العمل بالوزارة والصعوبات التي تعترضها وسبل حلها خاصةً مع السفارات والبعثات الدبلوماسية في الداخل والخارج، كما تناول اللقاء عديد من القضايا الهامة منها الأموال الليبية المهربة والمجمدة في الخارج.

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