مناقشة صرف رواتب العاملين بجامعة طبرق

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية اجتماعا مع مديري المصارف لمناقشة سبل معالجة مشكلة صرف رواتب العاملين بجامعة طبرق.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن المجلس إلى أن الاجتماع شهد حضور عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي وعضو المجلس التسييري عبد الكريم بو طابونة والعضو عن مجلس الحكماء فرج بالحسن.

وبحسب البيان فقد تمت موافقة مديري مصارف الجمهورية طبرق وشمال أفريقيا والوحدة على صرف الرواتب فضلا عن استمرار التنسيق مع بقية المصارف بهذا الخصوص.

وكان بو الخطابية قد أعلن استقالته قبل أن يعود إلى منصبه في وقت لاحق.

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