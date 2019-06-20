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مناقشة صرف رواتب العاملين بجامعة طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية اجتماعا مع مديري المصارف لمناقشة سبل معالجة مشكلة صرف رواتب العاملين بجامعة طبرق.

وأشار بيان صحفي مقتضب صادر عن المجلس إلى أن الاجتماع شهد حضور عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي وعضو المجلس التسييري عبد الكريم بو طابونة والعضو عن مجلس الحكماء فرج بالحسن.

وبحسب البيان فقد تمت موافقة مديري مصارف الجمهورية طبرق وشمال أفريقيا والوحدة على صرف الرواتب فضلا عن استمرار التنسيق مع بقية المصارف بهذا الخصوص.

وكان بو الخطابية قد أعلن استقالته قبل أن يعود إلى منصبه في وقت لاحق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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