جدد شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر، أحمد الطيب، دعمه لجهود لم شمل المجتمع الليبي، للخروج من أزمته الراهنة.

وأشار الطيب، إلى أن أن جهود الأزهر لدعم ليبيا تأتي في إطار المسؤولية التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على وسطية الإسلام، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة العلمية والفكرية.

