أكاديمي: خارطة حفتر نابعة عن رؤية سياسية وعسكرية واعية

وصف الأكاديمي سالم بوجنات، الخارطة التي كشف عنها القائد العام للجيش الليبي المشبر خليفة حفتر مؤخرا، بأنها “خارطة القول الفصل”.

وقال بوجنات، خلال تصريح خص “بوابة أفريقيا الإخبارية” بنسخة منه، إن الخارطة التي طرحها المشير حفتر هي خارطة طريق شاملة وجادة نابعة عن رؤية سياسية وعسكرية واعية ووطنية، لافتا إلى أن الخارطة تطرقت إلى مجموعة من النقاط الهامة من أبرزها مسألة حل المليشيات واحتكار السلاح للدولة بجيش منضبط قوي يبسط سيطرته على كامل التراب الليبي، وإقامة دولة مدنية ومسار ديمقراطي، وتشكيل حكومة انتقالية تعالج المختنقات وتوحد المؤسسات وتهيء لانتخابات، إضافة إلى لجنة لإعداد دستور دائم واستفتاء شعبي، ومن ثم انتخابات عامة ومرحلة استقرار وتنمية دائمة.

وأضاف بوجنات، “إن الخارطة تهدف حقا إلى بناء وطن ودولة دحض فيها القائد العام كل ادعاءات الرئاسي والمليشيات بشأن عسكرة الدولة ووضع فيها شروط نجاحها وشروط إقامة الدولة على رأسها احتكار السلاح للدولة فلا دولة مدنية أو غير مدنية دون جيش يحتكر السلاح للدولة، وأتوقع أن هذه الخارطة ستلقى اهتمام ودعم كبيرين من المجتمعين المحلي والدولي، وأما ما صدر عن رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي ووصفه بأنه (خارطة) ما هو إلا محض تحايل وتناقض وافتراء “، بحسب تعبيره.

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