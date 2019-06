المتوسط:

تواصل لجنة الطوارئ اجتماعاتها الدورية التي خصصتها هذه الأيام لبحثها مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير التنفيذي المهندسان”عبدالمجيد حمزة”، “علي ساسي” مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والمشاكل الفنية التي تعيق عمل الشركة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء مساء أمس الاربعاء الاستمرار في دعم الشركة وتذليل الصعوبات التي تعيق سير عملها.

The post “لجنة الطوارئ” تؤكد دعمها لشركة الكهرباء من أجل تذليل الصعوبات التي تواجهها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية