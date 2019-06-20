روسيا ومصر تعلنان عزمهما عقد إجتماع بصيغة 2+2 لمناقشة الأوضاع في ليبيا

الخارجية الروسية قالت في بيان لها وفقاً لوكالة “سبوتنيك”: “من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية مع التركيز على الأزمة السورية والليبية والوضع في السودان ومشاكل الأمن في منطقة الخليج وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط وقضايا مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل خلال المشاورات القادمة”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري المتنوع ووضع أهداف لمواصلة تطوير العلاقات الثانية في جميع المجالات.

كما سيعقد الاجتماع بـ 24 يونيو في موسكو. وسيشارك فيه من روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومن مصر وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي.