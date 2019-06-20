طقس ليبيا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة لـ5 أيام

كشف موقع طقس ليبيا عن وجود اندفاع لهواء صحراوي نحو الجزائر وتونس ليصعد شمالا نحو أوروبا ترافقه موجة حر قوية.

وأشار بيان صادر عن الموقع إلى بقاء ليبيا خارج تأثير هذه الموجة ماعدا مناطق الشمال الغربي التي تتأثر بها بشكل أقل من الموجة السابقة.

واضاف البيان أن منطقة الشمال الغربي بما فيها العاصمة طرابلس ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم الخميس يتواصل خلال الأيام الـ5 القادمة فيما يكون الطقس صيفيا حارا نهارا مع درجات تتراوح بين 33 و38 درجة في السواحل والمرتفعات الجبلية، وتصل حتى 42 بمناطق سهل الجفارة وتكون الرياح شرقية بشكل عام خفيفة السرعة.

وفيما يخص مناطق الخليج والشمال الشرقي بما فيها بنغازي تظل بعيدة عن تأثيرات الهواء الصحراوي مع استمرار الرياح الشمالية المعتدلة السرعة ومن المتوقع أن تكون الحرارة بين 24-31 درجة وتصل 36 بالدواخل والواحات مع استمرار الأجواء المعتدلة بالأخص بالجبل الأخضر وساحل طبرق.

وتشهد مناطق الوسط والجنوب بما فيها مدينة سبها تسرب هواء معتدل من الشمال يجعل الأجواء صيفية اعتيادية ودرجات الحرارة حول معدلاتها.

لتتراوح بين 35-40 مئوية وتتواصل كذلك خلال الأيام الـ4 القادمة باستثناء غدامس وغرب الحمادة فالحرارة ستسجل ارتفاعا فيها لتصل لـ42 مئوية.

وفي البحر ستكون الرياح شرقية بالساحل الغربي خفيفة السرعة وأنشط بعد الظهر والبحر قليل الاضطراب الى مضطرب وسيكون البحر صالح للاصطياف والسباحة مع ملازمة الحذر في وقت يشهد فيه الخليج والساحل الشرقي رياح شمالية معتدلة السرعة الى نشطة والبحر مضطرب ويكون غير صالح للسباحة بساحل الجبل الأخضر وطبرق.

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